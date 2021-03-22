شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: مندي لن يلعب مع السنغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ضمياء فالح

أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي عدم مشاركة حارسه إدوارد مندي مع منتخب السنغال ضمن تصفيات القارة الأفريقية لمونديال قطر 2022 بسبب خضوعه لجراحة في السن، وقال:" مندي كان في حاجة لمراجعة طبيب الأسنان ولا بد من خضوعه لجراحة الآن".

وسيغيب مندي عن مواجهة الكونغو وايسواتيني لكن مدربه في النادي يتطلع لعودته في مباراة الفريق المقبلة أمام ويست بروميتش على ملعب ستامفورد بريدج مطلع أبريل ليمدد انتصارات الفريق ال 14 على التوالي.

وحافظ مندي على نظافة شباك البلوز 11 مباراة لكن الحارس الثاني كيبا حل مكانه أمام شيفيلد يونايتدن وقال توخيل أن عليه أن يختار حارساً لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد وهو على ما يبدو يفضل مندي على كيبا رغم مشاركة الأخير في جميع مباريات الفريق في مسابقة كأس الاتحاد هذا الموسم.