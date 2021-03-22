شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حسن موسى من تدريب طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسن موسي، المدير الفني لطنطا، باستقالته من تدريب الفريق اليوم بعد رفض لاعبي الفريق الأول خوض التدريبات الجماعية بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ما يقارب الـ5 أشهر.

حسن موسى تولي القيادة الفنية لأبناء السيد البدوى منذ 6 مباريات، نجح خلالها فى انتشال الفريق من المركز الأخير وتحقيق ثلاث انتصارات وتعادلين، وتلقى هزيمة وحيدة خارج ملعبه أمام الترسانة ونجح فى الحصول على 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وينتظر طنطا مواجهة مرتقبة الجمعة المقبل مع بتروجت ضمن منافسات القسم الثاني للمجموعة الثانية القاهرة والقناة.

وشهد مران اليوم لطنطا رفض لاعبي الفريق خوض التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بسبب عدم صرف المستحقات المالية، وأبلغوا مسئولى النادي بعدم العودة لفندق الإقامة بعد حمل حقائبهم ومغادرتهم النادي إلا حالة الحصول على 40% من مستحقاتهم.

وكان مسئولو طنطا قد تلقوا شيك بالأمس من وزارة الشباب والرياضة، وسبق ووعد فايز عريبي رئيس مجلس الإدارة اللاعبين بصرف المستحقات عقب الحصول على دعم وزارة الشباب والرياضة.