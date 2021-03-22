شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفوز على الإسماعيلى بهدف وديًا.. وجلال يظهر فى المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى فوزًا على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد سجله مصطفى البدرى فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية عصر اليوم الإثنين.

واكتفى إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للدراويش بمشاهدة المباراة الودية برفقة جهازه المعاون فى المدرجات حيث قاد الفريق الأصفر عطية صابر وحمام إبراهيم مدربًا الدراويش فى المباراة.

وبدأ الإسماعيلى ودية الإنتاج الحربى بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد صبحي

الدفاع: حسين السيد، مصطفى الزناري، محمد مصيلحي، مصطفي فارس

الوسط: محمد بيومي، محمود دونجا، نادر رمضان، محمد عبد السميع، عمر الوحش.

الهجوم: بنسون شيلونجو

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربى كالآتى:

محمد الغندور- احمد على -معاذ الحناوى -وهاب عنان - على فتحى - محمد سوسته - غنام محمد - محمد رمضان - عبدالرحمن شيكا -مصطفى البدرى

محمد طلعت".

ويستعد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث استأنف الدراويش تدريباتهم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب التعادل مع طلائع الجيش بالجولة الاخيرة للمسابقة.

كمايستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على استاد الأهلى والسلام بالجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز، وكان الانتاج الحربى قد فاز فى أولى ودياته على مصر المقاصة بهدفين دون رد والتى أقيمت بالقاهرة قبل السفر لمعسكر الاسماعيلية، ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مواجهتين وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.