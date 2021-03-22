شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يجرى مسحة كورونا ويخضع للعزل بفندق المنتخب انتظارًا للنتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عبد الله جمعة لاعب الزمالك ومنتخب مصر، مسحة فيروس كورونا استعدادًا للانضمام لمران منتخب مصر على استاد القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا.

ويخضع عبد الله جمعة للعزل في فندق الإقامة في انتظار نتيجة المسحة التي على أساسها أن يدخل مران الفراعنة، بعدما انضم كبديل لأحمد فتوح الذى غادر المعسكر بعد أن خضع لمسحتين وجاءت نتيجتهما سلبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.