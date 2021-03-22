شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يخضع لاختبار طبى غدًا بالمنتخب بعد معاناته من خشونة بالركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، تدريبات منفردة خلال مران الفراعنة المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للفراعنة، خوض أيمن أشرف تدريبات منفردة لمعانته من خشونة فى الركبة، وسيخضع لاختبار طبى غدا لحسم مصيره من السفر قبل مواجهة المنتخب أمام كينيا الخميس المقبل.

واستدعى حسام البدري، محمد صلاح في المران ومنحه تعليمات خاصة بأداء التدريبات البدنية تدريجيًا خوفًا عليه من الإصابة، خاصة أنه المران الأول الذى يشارك فيه محمد صلاح.

حرص حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، على أداء صلاة المغرب على أرضية استاد القاهرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.