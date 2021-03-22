شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم "شبابه" بهدفين دون رد وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن على فريق الشباب بالنادي مواليد 99، الذي يقوده عصام عنتر، بهدفين دون رد وديا في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي بسموحة.

سجل هدفي الاتحاد اللاعب أحمد راشد والإيفواري رزاق سيسيه، لتنتهي المباراة بهدفين وسط مكاسب فنية كبيرة حصدها حسام حسن من اللقاء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بالدوري بعدما حقق الاتحاد السكندرى فوزًا مهمًا على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما الإثنين الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وارتقى سيد البلد للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.