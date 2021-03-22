شكرا لقرائتكم خبر عن جنش فى صورة مع محمد صلاح من معسكر المنتخب: سعيد بالعودة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود جنش، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر ، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصورة من داخل معسكر المنتخب المصرى، وظهر فيها بجانب نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، والذى انضم اليوم لمعسكر المنتخب بعد وصوله أمس من إنجلترا للمشاركة خلال المباراتين القادمتين مع كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.



محمود جنش على انستجرام

محمود جنش والذى عاد بدوره إلى صفوف المنتخب المصرى بعد فترة غياب منذ المشاركة مع منتخب مصر فى بطولة أفريقيا 2019، وغاب بعدها فترة طويلة بسبب الإصابة، وعلق قائلا، "سعيد للعودة مرة أخرى لصفوف منتخب بلادى، ولرؤية كل من ساعدنى فى العودة".



جنش ومحمد صلاح

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى اختار 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

وانطلق أمس معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

كما قرر الجهاز الفنى سفر المنتخب الوطنى إلى العاصمة الكينية نيروبى ظهر الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة لخوض مباراة كينيا يوم 25 مارس الجارى.

وقرر مسؤولو المنتخب الوطنى تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى معسكر الفراعنة مع بدء انضمام اللاعبين المحترفين فى أوروبا، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى وصل القاهرة مساء أمس الأحد، وانضم لمعسكر الفراعنة مباشرة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا 2022.