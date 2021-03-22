شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع بـ محمد صلاح قبل المشاركة فى مرانه الأول مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر على الاجتماع بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، قبل مرانه الأول مع منتخب مصر استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا.

واستدعى حسام البدري محمد صلاح فى المران ومنحه تعليمات خاصة بأداء التدريبات البدنية تدريجياً خوفاً عليه من الإصابة، خاصة أنه المران الأول الذى يشارك فيه محمد صلاح.

وأدى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون صلاة المغرب على أرضية استاد القاهرة، وقام أحمد أيوب مدرب المنتخب بإمامة الجهاز الفني خلال صلاة المغرب، فيما بدأ اللاعبون في التوافد على أرضية الملعب استعدادا لانطلاق مران المنتخب اليوم الاثنين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.