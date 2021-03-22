شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبحث مشاركة روقا فى ودية سيراميكا لتعويض غياب ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مشاركة محمد أشرف روقا فى مباراة سيراميكا الودية المقرر لها مساء الجمعة المقبل ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المولودية الجزائري يوم 3 إبريل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون فى الدفع بروقا بديلا للدولي التونسي فرجاني ساسي الذى يشارك مع منتخب بلاده فى تصفيات أمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون، ليكون البديل الأول لثنائي الوسط المدافع طارق حامد وفرجاني ساسي فى مباراة المولودية، بعدما استبعد كارتيرون فكرة مشاركة إمام عاشور فى مركز الوسط المدافع بالمباريات الرسمية وعودته إلى مركزه الأساسي وهو الجناح.

فى نفس السياق فإن عودة محمد عبد الشافي لقيادة الجبهة اليسري أمام المولودية أصبحت محتملة بنسبة كبيرة وهو ما سيتحدد من خلال مشاركته في ودية سيراميكا والمستوى الذى سيقدمه عبد الشافى عقب العودة من الإصابة.

ويشارك عبد الشافي فى تدريبات الزمالك الجماعية بصورة طبيعية بعد تعافيه من إصابة الركبة، ليصبح ضمن اختيارات كارتيرون مع احمد فتوح وعبد الله جمعة.

من ناحية أخرى، تقرر سفر أعضاء من الجهاز الإدارى للزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس قبل سفر الفريق بيومين استعداداً لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل فى الجولة الخامسة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وجاء قرار سفر عناصر من الجهاز الإدارى إلى الجزائر قبل سفر الفريق من أجل ترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريبات وتذليل أى عقبات قبل وصول البعثة.

واعتاد الجهاز الإدارى بالزمالك السفر قبل بعثة الفريق بأيام فى المباريات الخارجية بدورى أبطال أفريقيا للتأكد من ترتيبات المباراة، من فندق الإقامة وملاعب التدريب والاحتياطات الطبية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، فيما تسافر البعثة بطائرة خاصة قبل المباراة بيومين على أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح يوم المباراة.