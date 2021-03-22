شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يؤدون صلاة المغرب فى الملعب قبل المران.. أحمد أيوب إماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، على أداء صلاة المغرب على أرضية استاد القاهرة، وذلك قبل انطلاق مران المنتخب استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا.

وقام أحمد أيوب مدرب المنتخب بإمامة الجهاز الفني خلال صلاة المغرب، فيما بدأ اللاعبون في التوافد على أرضية الملعب استعدادا لانطلاق مران المنتخب اليوم الاثنين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.