شكرا لقرائتكم خبر عن رب ضارة نافعة.. الوديات والعودة لتشكيل الزمالك تعوض أبو جبل عن استبعاد المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بالاستبعاد من قائمة منتخب مصر، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما 25 و 29 مارس الجارى بالتصفيات الأفريقية، رغم مشاركته فى المباريات لفترات طويلة مع الفريق الأبيض واستبعاده فى آخر مواجهات لفريقه.

ورغم حزن أبو جبل على استبعاده من قائمة المنتخب، لكنه أصبح فرصة ذهبية أمامه للعودة لتشكيلة الزمالك من جديد، من خلال المشاركة في المباريات الودية التي ينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني إقامتها، خلال فترة التوقف، وبالتالي سيكون قريبا من التواجد فى تشكيلة مباراة مولودية الجزائر بدوري الأبطال يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حال تألقه بالوديات.

واستقر جهاز الزمالك على خوض مباراة ودية أمام سيراميكا الجمعة المقبل فى السابعة مساءً، وأكد أسامة نبيه المدرب العام أن الجهاز الفني سيناقش خلال الساعات المقبلة إمكانية خوض ودية ثانية بخلاف مباراة سيراميكا.

ويخوض أبو جبل تدريبات إضافية منفردة عقب التدريب الجماعي للزمالك حيث يحرص علي خوض التدريبات الإضافية تمهيدا لعودته مرة أخرى للتشكيل الأساسي للفريق، بعدما أشاد البرازيلي ارتور اوليفيرا مدرب حراس مرمي الزمالك بالمستوى الفني والبدني لحارس الزمالك.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي مع خسارة مولودية الجزائر امام الترجي التونسي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين ، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.