شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الله جمعة مع الزمالك قبل الانضمام للمنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى الجهاز الفنى للمنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام لقائمة البعثة التى تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي بدلا من أحمد فتوح.

استبعاد أحمد فتوح جاء لإصابته بوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا، رغم سلبية مسحته التى أجراها بخلاف المسحة الرسمة للبعثة، ليفضل الجهاز الفنى توجيه الشكر للاعب نظرا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطنى بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعدة أيام للراحة والتعافي.

أرقام عبد الله جمعة

وجاء انضمام عبد الله جمعة للمنتخب بعدما خاض هذا الموسم مع نادى الزمالك 12 مباراة حتى الآن فى جميع المسابقات، 8 فى بطولة الدوري المصري، و4 في دوري أبطال أفريقيا، بمعدل 574 دقيقة، إلا أنه لم يسجل أى أهداف أو يصنع خلال تلك المباريات.

وخضع عبد الله جمعة لجلسة "الفوطة النارية" تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى التأهيل، لتجنب الإرهاق والإصابة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات الأمم الافريقية.

جدير بالذكر أن المنتخب يحتل المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن جزر القمر؛ صاحبة الوصافة، فيما تأتي كينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرًا توجو بنقطة وحيدة.