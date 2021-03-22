شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي يهزم المقاصه 1/3 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى، بقيادة خالد جلال، الفوز على نظيره مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، ضمن استعدادات لاستئناف الدورى المتوقف لارتباط المنتخب الوطنى بمواجهتى كينيا وجزر القمر، أحرز أهداف المباراة للبنك الأهلى كل من محمد فخرى وكريم بامبو وأحمد شرويدة.

وغاب عن فريق البنك الاهلى فى مباراة اليوم عدد كبير من اللاعبين للإصابة محمد مجدى ومحمد بسيونى وشادى رضوان وأحمد ياسر ومحمود الزنفلى وأسامة إبراهيم المصاب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى فادى فريد المنضم للمنتخب الأولمبى.

وغاب أيضاً الثلاثى الأفريقى ستيرلا المنضم للمنتخب الانجولى ومحمد كوفى ومعروف يوسف للسفر لبلادهم وعودتهم قبل معسكر الفريق بالاسماعيلية .

وحرص خالد جلال المدير الفنى للبنك الاهلى على أشراك عدد كبير من اللاعبين خلال شوطى اللقاء ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء بملعب الشرطة.