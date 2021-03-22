شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن انضمام كريم يحيى لمعسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى أن الاتحاد المصرى لكرة القدم أرسل خطاباً رسمياً لطلب انضمام مدافع الفريق الأول لكرة القدم كريم يحيى لقائمة المنتخب الأولمبى بقيادة المدير الفنى شوقى غريب، الذى يستعد لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.



كريم يحيى

ووفقا للحساب الرسمى لزعيم الثغر على إنستجرام، أصبح كريم يحيى خامس المنضمين من نادى الاتحاد السكندرى للمنتخب الأولمبى، بعد الرباعى "محمد صبحى، عمار حمدى، فوزى الحناوى وعبد الغنى محمد".





وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن اليوم، الاثنين، إقامة قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل، التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى، فيما قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب، السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب فى الرابعة عصر بعد غد، الأربعاء، بالملاعب الفرعية بإستاد القاهرة الدولى.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبى كلا من: عمر رضوان – محمد صبحى – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعى – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغنى محمد – كريم فؤاد – حسن على – أحمد عيد – العربى بدر – عمار حمدى – أحمد هانى – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهرى – أحمد سعيد – أحمد الندرى – محمود نبيل – فوزى الحناوى – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسى – أسامة فيصل – فادى فريد – طاهر محمد طاهر.