اختبار طبي يحسم موقف أيمن أشرف من مرافقة المنتخب إلى كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

تعرض أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي للإصابة خلال فترة تواجده مع منتخب مصر الذي يستعد لختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية هذا الشهر.

وتلعب مصر مع كينيا خارج الديار يوم 25 مارس الجاري، قبل أن تختتم المشوار في ملعبها مع جُزر القُمر يوم 29 من الشهر ذاته.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن أيمن أشرف واجهته بعض الآلام في الرُكبة ليُثبت بالفعل وجود بعض الخشونة في منطقة الآلام.

ويخضع أيمن أشرف لاختبار طبي نهائي الاثنين لحسم إمكانية سفره مع الفريق المصري إلى كينيا الثلاثاء، او البقاء في القاهرة لمواصلة العلاج مع ناديه.

يأتي ذلك بعد أن خرج أحمد فتوح الظهير الدفاعي الأيسر من معسكر المنتخب للإصابة، وانضمام عبد الله جمعه بدلاً منه، ليصبح الفريق مهدد بخروج ظهير دفاعي أخر.