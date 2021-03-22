بالفيديو.. إبراهيموفيتش يبكي أثناء حديثه عن العودة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

بكى زلاتان إبراهيموفيتش قائد السويد، خلال المؤتمر الصحفي بعد انضمامه لصفوف منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وعاد زلاتان إلى صفوف منتخب السويد بعد غياب 5 سنوات، حيث يرجع الظهور الأخير له في بطولة الأمم الأوروبية 2016.

وتحدث إبراهيموفيتش عن حماس ابنه لرؤيته مع منتخب السويد، قبل أن يبكي متأثرًا بحديثه.

ويستعد المنتخب السويد لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2022 بمرحلة المجموعات أمام جورجيا يوم 25 مارس الجاري، ثم كوسوفو يوم 28 مارس.

ويختتم المنتخب الاسكندنافي فترة التوقف الدولية بمواجهة ودية أمام استونيا يوم 31 مارس.

وسجل زلاتان 15 هدفا هذا الموسم مع اي سي ميلان، يحل في المركز الرابع بصدارة هدافي الدوري الإيطالي.