الأهلي يقرر هدم مُدرج ستاد مختار التتش القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب العمل على هدم المدرج القديم لملعب الفريق في مقره الرئيسي بالجزيرة "مختار التتش".

المدُرج القديم آيل للسقوط مُنذ فترة، ويعمل مجلس الإدارة الأحمر على إنهاء تراخيص إزالته بصورة لا تسبب ضررًا للنادي أو البيئة المُحيطة به.

وحصل الأهلي على ترخيص بالفعل لإزالة المُدرج، على أن يتم التنفيذ خلال الأيام القادمة بعد صدور قرار رسمي من مجلس الإدارة بالهدم.

ولم يكشف مجلس إدارة نادي الأهلي عن خطته لتعويض المدرج القديم بآخر حديث، أو أن يتم استغلال مساحة المدرج في إنشاءات أخرى بالجزيرة.