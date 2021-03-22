الأهلي يُعلن تعيين الكفراوي قائماً بأعمال المدير التنفيذي لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، تعيين إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة قائماً بأعمال المدير التنفيذي بديلاً للعميد محمد مرجان .

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الأثنين أن مجلس الإدارة في اجتماعه وجه الشكر والتحية للعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي. وتمنى له المجلس كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة «إستادات الوطنية»، التي يعتز النادي الأهلي ويسعد بشراكته الناجحة معها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية".

وأضاف:" جاء قرار المجلس في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلاً عن أنه يخالف ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي".

واوضح:" وفي ذات السياق قرر المجلس تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بالقيام بأعمال المدير التنفيذي متطوعًا بدون مقابل، لحين اختيار مدير تنفيذي جديد".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن تعيين إبراهيم الكفراوي في مصنبه سكيون لفترة شهرين فقط لحين الإستقرار علي مدير تنفيذي جديد رغم ان هناك بعض الاصوات تطالب باستمراره .