فتوح: تعرضت لوعكة صحية.. ولست مصابا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

كشف أحمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك، عن سبب استبعاده من معسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وقال فتوح في تصريحات خاصة لموقع الزمالك الرسمي: "تعرضت لوعكة صحية منذ يومين، وهي عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبناءا عليه لم أشارك في مران المنتخب أمس واليوم".

وأوضح أنه خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على حالته، وجاءت نتيجتهما سلبية.

وأشار إلى أنه سيحصل على راحة خلال الأيام القادمة حتى يتعافى، وبناءا عليه هو خارج المواجهتين القادمتين للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر.

واختتم فتوح مشيراً إلى أنه سينتظم في مران الزمالك عقب تعافيه من الإصابة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة قرر استدعاء عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض، ليحل محل فتوح بعد استبعاده من معسكر المنتخب.