تحقيقات جنائية تطيح برئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم

استقال سلافيسا كوكيزا من رئاسة الاتحاد الصربي لكرة القدم اليوم الإثنين عقب استجوابه من قبل الشرطة فيما يتعلق بتحقيقات الجريمة المنظمة.

وأكد كوكيزا براءته لكنه علل استقالته بأنها تأتي لعدم النيل من سمعة الاتحاد الصربي لكرة القدم.

ولم توجه أي اتهامات إلى كوكيزا بعد مضي ثلاثة أسابيع على بدء التحقيقات.

وذكرت تقارير إعلامية أن اسم كوكيزا جاء في التحقيقات بناء على إدعاءات زعيم للمافيا تم اعتقاله رفقة العديد من الاشخاص مطلع الشهر الماضي.

وتحقق النيابة العامة في صربيا في اتهامات محتملة تتعلق بالقتل وتجارة المخدرات والاختطاف.

وشنت الشرطة حملة مداهمة لمقر ناديي بارتيزان وريد ستار قطبي بلجراد وتم مصادرة أسلحة وأدلة جنائية من ملعبي الفريقين.

وتردد أن زعيم المافيا يتحكم في مجموعة مشجعي بارتيزان المتطرفة في صربيا ودول أخرى بمنطقة البلقان ، حيث ارتبطت مثل هذه المجموعات بقوة بالمنظمات الإجرامية والإتجار في المخدرات.