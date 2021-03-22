إقالة اسطورة ميلان “نيستا” من تدريب فروزينوني

أعلن نادي فروسينوني من الدرجة الثانية الإيطالية الإثنين إقالة مدربه قطب الدفاع الدولي السابق أليساندرو نيستا من منصبه بعد تحقيق نتائج سيئة عدة.

واستلم نيستا، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2006، الادارة الفنية لفروزينوني عام 2019، وقاد النادي إلى الملحق المؤهل الى الدرجة الأولى الموسم الماضي (بعدما حل ثامنًا في دوري الدرجة الثانية)، لكنه فشل في المواجهة الحاسمة ضد سبيتسيا الذي حجز بطاقته الى النخبة للمرة الأولى في تاريخه.

وقدم فروسينوني نصفًا أول جيدًا من الموسم الحالي، لكنه تراجع في النصف الثاني الى المركز الثاني عشر بعد نتائج سيئة عدة آخرها الخسارة امام ليتشي صفر-3 نهاية الأسبوع الماضي.

وبات فروسينوني يتخلف بفارق ست نقاط عن المركز الثامن، آخر المراكز المؤهلة الى الملحق الفاصل المؤدي الى الدرجة الاولى، وذلك قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.

وأضفى النادي الطابع الرسمي على رحيل المدافع الدولي السابق البالغ من العمر 45 عامًا، في بيان حيث “شكر المدرب على عمله ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله المهني”.

وأوضح رئيسه ماوريتسيو ستيربي في مؤتمر صحافي “إنه قرار مؤلم جدًا بالنسبة لي، وقد طرحت على نفسي الكثير من الأسئلة، لكنني أعتقد أننا بحاجة الى صدمة”.

وسبق للمدافع السابق للاتسيو وميلان أن اشرف على تدريب ميامي الأميركي (2016-2017) وبيروجيا من الدرجة الثانية (2018-2019)، منذ اعتزاله اللعب عام 2014.

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