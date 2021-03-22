نجح برشلونة في تسجيل 6 أهداف دفعة واحدة خارج كامب نو أمام ريال سوسيداد بختام مباريات الجولة 28 من الدوري الاسباني 2021/2020، ليلة أمس الأحد 21 مارس، وهي أول سداسية يسجلها الفريق خارج قواعده منذ أيام MSN (ميسي وسواريز ونيمار) مطلع عام 2017.

يُعد ملعب ريال سوسيداد “انويتا” من الملاعب المخيفة وغير المفضلة على الإطلاق بالنسبة لرفاق ليونيل ميسي، حيث تعرضوا هناك لنتائج سلبية وخسائر أثرت بصورة مباشرة على حظوظ الفريق في المنافسة أمام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السنوات القليلة الماضية.

لكن برشلونة تحت قيادة مدربه الهولندي “رونالد كومان” أراد التغلب على مخاوف فريقه، وحث لاعبيهم على تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف في مباراة أمس أمام سوسيداد من أجل فك هذه عقدة ملعب انويتا، كي تكون زيارته أسهل في السنوات القادمة.

برشلونة لم يسجل سداسية خارج كامب نو في الدوري الاسباني منذ أيام MSN عام 2017

بالعودة إلى أخر سداسية خارج الديار، لم يسجل برشلونة هذا الكم من الأهداف خارج ملعب كامب نو في الدوري الاسباني منذ أيام الثلاثي المُرعب المعروف بـ MSN (ليونيل ميسـي وسواريز ونيمار)، عندما قادوا الفريق لإسقاط “ديبورتيفو آلافيس” على ملعبه مينديزوروتزا بسداسية نظيفة ضمن مباريات الجولة 22 من الليجا موسم 2017/216.

وأحرز لويس سواريز ثنائية لبرشلونة، وتناوب بعدها نيمار وميسي وأليكسيس سانشيز وإيفان راكيتيتش على تسجيل 4 أهداف أخرى.

ولم يتبق من أصحاب آخر سداسية يسجلها برشلونة خارج ملعب كامب نو سوى ليونيل ميسي، حيث رحل نيمار جونيور إلى باريس سان جيرمان، وخلال الميركاتو الصيفي 2020 استغنى برشلونة عن خدمات إيفان راكيتيتش لإشبيلية ولويس سواريز لأتلتيكو مدريد.

وتمكن برشلونة -آنذاك- بعد هزيمة آلافيس بسداسية نظيفة على ملعب مينديزوروتزا يوم 11 فبراير 2017 من تحقيق المزيد من النتائج العريضة خلال الأيام والأسابيع التالية، لكن على ملعب كامب نو في إقليم كتالونيا.

وهزم البرسا ضيفه سبورتينج خيخون في الجولة 25 من الليجا يوم 1 مارس 2017 بنتيجة 1/6، وبعد 3 أيام اكتسح سلتا فيجو بخمسة أهداف دون رد.

كل هذا كان تمهيدًا لما سيحدث في يوم 8 مارس، عندما حقق برشلونة أشهر ريمونتادا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بهزيمة باريس سان جيرمان 1/6 في إياب الدور ثمن النهائي.

ويوم 26 أبريل ضمن الجولة 34 من الليجا، انتصر برشلونة على أوساسونا بنتيجة 1/7 بملعب كامب نو الذي شهد كذلك الفوز على فياريال 1/4 وإيبار 2/4 في ختام الموسم.