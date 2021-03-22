من هو أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي حتى الآن؟

بات كاسيو دوس انجوس حارس مرمى فريق التعاون، الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه من بين حراس المرمى في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، (دوري المحترفين السعودي).

وذكر الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الإثنين، في إحصائية نشرها عن حراس المرمى، أن كاسيو حارس التعاون حافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات بعد مرور 24 مرحلة من المسابقة.

وساهم تألق كاسيو في احتلال التعاون للمركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد صاحب المركز الثالث.

وجاء عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال، في المركز الثاني برصيد ست مباريات حافظ فيها على نظافة شباكه، وهو الرصيد ذاته لعز الدين دوخة حارس مرمى الرائد.

وجاء الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى النصر في المركز الرابع برصيد خمس مباريات نجح فيها في الحفاظ على نظافة شباكه، كان أخرها المباراة التي اكتسح فيها فريقه ضيفه الباطن بنتيجة 7 / صفر أول أمس السبت.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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