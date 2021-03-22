صفقات ريال مدريد | تضحيات مالية كبيرة تنتظر رونالدو في إسبانيا

كشفت تقارير صحيفة إسبانية أن نجم وهداف يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو سيدفع ضرائب قد تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو، إذا قرر العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

وارتبط رونالدو، الذي يجني من يوفنتوس راتب أسبوعي قدره 400 ألف يورو، بإمكانية العودة إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021، حيث اعترف المدير الفني للوس بلانكوس، زين الدين زيدان، بأن عودة النجم البرتغالي ممكنة. لكن بغض النظر عن حديث المدرب الفرنسي، فإن هذه الخطوة ستكون صعبة من الناحية المالية على كل من النادي الملكي وصاروخ ماديرا.

فبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رونالدو (36 عامًا) له نظام ضريبي خاص، ولم يذهب إلى إيطاليا خصيصًا دون دراسة ذلك، حيث تتمتع البلد التي تقع في جنوب قارة أوروبا؛ بأفضل معاملة ضريبية من بين بلاد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

حيث أفادت الصحيفة الإسبانية، أن رونالدو لا يدفع سنويًا سوى 225 ألف يورو فقط لمصلحة الضرائب الإيطالية، على راتبه السنوي الذي يزيد عن 30 مليون يورو، وذلك أقل بكثير من نظيرتها في إسبانيا.

وكان النجم البرتغالي الذي اُختير كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي لعام 2020، تعرض لانتقادات كثيرة مؤخرًا، بعد خروج فريقه يوفنتوس من ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كبد خزائن يوفنتوس 117 مليون يورو لضمه من ريال مدريد في صيف 2018، وشارك النجم البرتغالي منذ ذلك الحين في 123 مباراة بقميص السيدة العجوز في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من إحراز 95 هدفًا وتقديم 22 تمريرة حاسمة، كما فاز بـ 4 ألقاب.

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