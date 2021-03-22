اعتاد برشلونة منذ ظهور ليونيل ميسي على تحقيق الانتصارات العريضة في المنافسات المحلية بصورة موسمية، فكان تسجيل سداسية أمر متوقع الحدوث، حتى لو كان الخصم بصعوبة وقوة “ريال مدريد”، والذي تكبد خسائر عريضة في الكلاسيكو أكثر من مرة أمام برشلونة ميسي (5/صفر و1/5) بالإضافة إلى تلقى ستة أهداف دفعة واحدة على ملعب سانتياجو برنابيو.

لكن على مدار عامي 2019 و2020 تراجع المعدل التهديفي للاعبي برشلونة بما في ذلك ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، لتصبح أعرض نتيجة فوز يحققها الفريق إما بأربعة أو بخمسة أهداف، وأحيانًا يخسر الفريق بنتائج عريضة مثلما حدث أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بنتيجة 8/2، وفي ختام دور المجموعات بموسم 2021/2020 أمام يوفنتوس بتلقي 3 أهداف دون رد على ملعب كامب نو.

وكان من المعتاد رؤية برشلونة يحقق الفوز بستة أهداف أو أكثر في الفترة من 2006 حتى عام 2018 الذي شهد على عدة إصابات لليونيل ميسي ولويس سواريز، وتراجع مردود الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد “أنطوان جريزمان”.

واعتقد عشاق برشلونة أن زمن النتائج العريضة سيعود من جديد تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، بعد أول جولتين من الدوري الإسباني بموسم 2021/2020، عندما اكتسح الفريق فياريال وسلتا فيغو بـ4 و3 أهداف دون رد – على الترتيب – ثم هزيمة فيرينكفاروس المجري بنتيجة 1/5 في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، إلا أن الخجل الهجومي استمر، والنتائج الضئيلة صارت عادة في مباريات برشلونة.

سداسية برشلونة ضد سوسيداد الأولى منذ 2018، وكريستيان بورتو الطرف المشترك!

فاز برشلونة هذا الأسبوع على ريال سوسيداد بنتيجة 6/1 بملعب انويتا – غير المفضل لرفاق ميسي لسنوات طويلة –، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الاسباني 2021/2020، وهي نتيجة لم يحققها البرسا في الدوري منذ عام 2018.

وهزم برشلونة فريق هويسكا على ملعب كامب نو بأكثر من 6 أهداف (بنتيجة 2/8) ضمن الجولة الثالثة من موسم 2019/2018 في الدوري، وسجل ميسي وسواريز ثنائية لكل منهما، وهدف لكل من عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وجوردي ألبا، وكان الهدف الثاني في المباراة بنيران صديقة للاعب بوليدو.

ومنذ مباراة هويسكا التي أقيمت في بداية شهر سبتمبر 2018، لم يفز برشلونة بأكثر من 5 أهداف في مباريات الدوري والكأس، حتى أسقط إشبيلية بنتيجة 1/6 في إياب ربع نهائي كأس ملك اسبانيا، وسجل يومها فيليبي كوتينيو ثنائية، وهدف لكل من إيفان راكيتيتش وسيرجي روبرتو ولويس سواريز وليونيل ميسي.

أما بالنسبة لآخر سداسية يسجلها برشلونة فقد كانت ضمن منافسات الدوري الاسباني، ويرجع تاريخها إلى يوم الأحد 24 فبراير 2018، عندما هزم جيرونا على ملعب كامب نو.

وسجل سداسية برشلونة “لويس سواريز” هاتريك، وميسي ثنائية، وكوتينيو هدفًا، وسجل هدف جيرونا اللاعب “كريستيان بورتو” المنتقل في عام 2019 إلى ريال سوسيداد، والذي شارك أيضًا في خسارة سوسيداد أمام برشلونة 6/1 يوم الأحد 21 مارس 2021، فكان طرفًا مشتركًا بين آخر سداسية وأحدث سداسية يسجلها برشلونة في الدوري الاسباني.

السؤال الأهم الآن، ترى هل عاد زمن السداسيات بالنسبة لفريق برشلونة وسنرى نتائج مماثلة خلال المباريات المتبقية، لا سيما بعد تطور مستوى التهديفي للاعبي الدفاع أمثال مينجويزا وسيرجينو ديست وجوردي ألبا، ولاعبي الوسط مثل فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي، بالاضافة إلى استعادة ميسي وجريزمان لمستواهما التهديفي المعتاد؟