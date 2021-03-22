صفقات برشلونة | آرسنال يستعد لتخليص لابورتا من ديون تسبب فيها بارتوميو وليفربول!

زعمت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي يستعد لاستغلال الأزمة المالية التي يمر بها نظيره برشلونة الإسباني، في ظل تطلع الأخير للتخلص من صانع ألعابه، فيليبي كوتينيو، في الميركاتو الصيفي 2021، سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة، كي يتجنب دفع 20 مليون يورو لـ ليفربول.

وانضم النجم البرازيلي إلى صفوف برشلونة من ليفربول، في يناير 2018، نظير 120 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات قيمتها 40 مليونًا.

ويتبقى لـ كوتينيو 10 مباريات فقط، ليصل إلى 100 مباراة بقميص برشلونة، في مختلف المسابقات، ووقتها سيضطر النادي الكتالوني لدفع 20 مليون يورو أخرى لـ ليفربول، وذلك وفقًا للاتفاق الذي تم بين الطرفين الإسباني والإنجليزي.

وبحسب التقارير، فإن آرسنال سيفضل ضم كوتينيو (28 عامًا) على سبيل الإعارة فقط في الميركاتو الصيفي 2021، لأن برشلونة سيحاول بالطبع بيعه مقابل مبلغ كبير؛ لتعويض جزء من الـ120 مليون يورو التي دفعها لجلبه.

وظهر النجم البرازيلي مع برشلونة بصورة ضعيفة غير التي قدمها في الدوري الانجليزي الممتاز مع ليفربول، لتتم إعارته في صيف 2019 إلى بايرن ميونخ الألماني لمدة موسم.

ولم يظهر كوتينيو أيضًا مع بايرن ميونخ بالصورة التي كان عليها مع ليفربول، ليعود إلى النادي الكتالوني في الصيف الماضي، لكنه الآن خارج حسابات المدير الفني للبارسا، رونالد كومان، وذلك بعد تعرضه للعديد من الإصابات خلال الموسم الجاري 2020/21.

جدير بالذكر أن فيليبي كوتينيو الذي فقد رونقه منذ رحيله عن الدوري الانجليزي، حصيلته مع البلوجرانا منذ انضمامه في يناير 2018، هي 23 هدفًا و14 تمريرة حاسمة فقط.

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