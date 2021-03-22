حسام البدري يستدعي ظهير الزمالك لصفوف منتخب مصر

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري استدعاء عبد الله جمعة الظهير الأيسر بالزمالك لمعسكر الفريق الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس امم أفريقيا بالكاميرون 2022.

وأوضح حسام البدري في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد المصري للعبة على فيسبوك أن استدعاء جمعة جاء بعد تعرض أحمد فتوح مدافع الفريق لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية، رغم سلبية مسحته والتي أجراها بخلاف المسحة الرسمية للبعثة

وفضل الجهاز الفني للمنتخب المصري توجيه الشكر للاعب نظرًا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعده أيام للراحة والتعافي.

وذكر الاتحاد المصري أن فتوح لم يشارك في تدريبات الفريق أمس وذلك بعد عزله داخل غرفته على أمل أن يستعيد عافيته من نزله البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر .

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا برصيد ثماني نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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