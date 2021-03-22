سولشاير يُقر بأحقية حصول نجم مانشستر يونايتد على راحة استثنائية

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعب الوسط برونو فرنانديز يحتاج إلى الحصول على راحة بعدما غاب اللاعب البرتغالي عن التشكيلة الأساسية خلال الخسارة 3-1 أمام ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وسجل كليتشي إيهيناتشو هدفين وأضاف يوري تيليمانس هدفًا ليتأهل فريق المدرب بريندان رودجرز لمواجهة ساوثامبتون في قبل النهائي.

وشارك فرنانديز مع مانشستر يونايتد، الذي يقدم موسمًا رائعًا وسجل 23 هدفًا وصنع 13 هدفًا في 45 مباراة بكل المسابقات، بدلًا من دوني فان دي بيك بعد مرور 64 دقيقة من البداية.

وردا على سؤال حول سبب عدم وجود فرنانديز مع يونايتد في التشكيلة الأساسية، قال سولشاير إن اللاعب البالغ عمره 26 عامًا خاض الكثير جدًا من المباريات على مدار الموسم الجاري.

وأضاف “إنه إنسان ويلعب مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، أعرف أن برونو يريد أن يلعب لكن في بعض الأوقات عليك أن تتخذ القرار لمصلحة الفريق ومصلحته”.

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