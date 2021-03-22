مونشنجلادباخ يستعد لتنصيب تشابي ألونسو مديرًا فنيًا للفريق

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن لاعب خط الوسط الإسباني السابق تشابي ألونسو، المتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية ولقب كأس العالم، سيتولى تدريب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وذكرت صحيفة “بيلد” ومجلة “شبورت بيلد” أن ألونسو 39 / عامًا/ سيحل مكان ماركو روزه في منصب المدير الفني لنادي مونشنجلادباخ بحلول الصيف، وذلك مع انتقال روزه لتدريب بوروسيا دورتموند.

وقال ماركوس أريتز المتحدث باسم نادي مونشنجلادباخ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن النادي لن يعلق على ما ذكرته التقارير، وإنما سيعلن عن الأنباء عند التوصل لشيء يمكن الإعلان عنه.

وذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية أن الصفقة لم تبرم بعد، مشيرة إلى أن المحيطين بألونسو لن يؤكدوا أو ينفوا هذه الخطوة.

وذكرت مجلة “كيكر” الألمانية أيضًا أن مونشنجلادباخ لم يستقر بشكل نهائي على مدربه المقبل.

واستعاد مونشنجلادباخ مذاق الانتصارات من جديد بالفوز على شالكه 3 / صفر أمس الأول السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث تراجعت عروض ونتائج الفريق منذ الإعلان عن انتقال روزه لتدريب دورتموند مع نهاية الموسم.

ويتولى ألونسو تدريب فريق الصف الثاني بنادي ريال سوسييداد منذ عام 2019، وذلك بعد مسيرة حافلة كلاعب شهدت تتويجه محليًا وأوروبيًا بدوري الأبطال مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني إلى جانب تتويجه مع المنتخب الإسباني بلقب يورو 2008 ويورو 2012 وكأس العالم 2010.

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