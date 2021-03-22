غضب بين جمهور النصر السعودي بسبب حل مجلس الإدارة

أعربت جمهور النصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبها من قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة نادي النصر، أمس الأحد، بسبب المخالفات المالية.

وأطلق جمهور النصر وسم عبر موقع “تويتر” بعنوان “فيلم تسديد ديون النصر”، حيث أبدوا غضبهم العارم من قرار وزارة الرياضة التي وصفه البعض بأنه يخدم مصلحة النصر، وأن هذا القرار غير عادل في ظل المنافسة بين الفرق.

واعتبر الكثيرون وزارة الرياضة قررت دعم نادي النصر ومساعدته دون باقي الأندية الأخرى، بعدا استشهدوا بأزمة النادي الأهلي المالية ومطالب جماهيره بحل مجلس الإدارة.

حل مجلس إدارة النصر

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت أمس الأحد حل مجلس الإدارة بسبب بعض المخالفات، وفتح الباب أمام من يرغب في رئاسة النصر السعودي، ابتداء من اليوم الإثنين.

وجاء حل مجلس إدارة النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، في وقت سابق السبت، بسبب مخالفات إدارية ومالية، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السعودي السابق، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيًا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

ورغم غضب جمهور النصر ستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.