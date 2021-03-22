القحطاني يفتح النار على عمر السومة

وجه الناقد الرياضي السعودي، فلاح القحطاني، انتقادات حادة إلى مهاجم النادي الاهلي، عمر السومة، بعد ظهوره برفقة أحد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي، عقب هزيمة فريقه أمام الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال القحطاني عن نجم الاهلي: “ظهور عمر السومة مع أحد مشاهير السوشيال ميديا أمر مستفز بعد الهزيمة بالأربعة، من حق كل لاعب أن يعيش حياته الطبيعية لكن عليه احترام مشاعر الجماهير”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “أتمنى أن تقوم إدارة الأهلي بمعاقبة السومة، وأن يتم تعديل لائحة النادي الداخلية وفرض عقوبات صارمة في مثل هذه الحالات”.

معاناة الاهلي

وغابت الانتصارات عن الأهلي في آخر 7 مباريات بدوري المحترفين السعودي، حيث خسر الراقي في 5 مواجهات، فيما تعادل في مباراتين آخرتين.

ويتواجد الاهلي حاليًا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بعد أن كان منذ أسابيع قليلة ينافس على لقب المسابقة.

تابع آخر أخبار الاهلي السعودي مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس ملك السعودية” اضغط هنا