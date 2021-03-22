ماذا قال رئيس النصر السعودي السابق بعد انتهاء حقبة صفوان السويكت!

قدم رئيس النصر السعودي السابق، سلمان المالك، شكره إلى الإدارة النصراوية التي تم حلها، أمس الأحد، بقرار من وزارة الرياضة السعودية، متمنيا أن تقوم الجمعية العمومية باختيار الأصلح والأنسب للنادي العاصمي.

وقال رئيس النصر السعودي السابق من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “كل الشكر والتقدير للدكتور صفوان ومجلس إدارته، على ما قدموه في الفترة السابقة”.

وأضاف: “كل التوفيق لأخي الدكتور عبد الله، بتكليفه لما تبقى من الموسم”، مختتما بقوله: “الله يوفق الجمعية العمومية ورجال النصر، باختيار الأصلح والأنسب لمستقبل النادي”.

حل مجلس إدارة النصر السعودي

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت أمس الأحد حل مجلس الإدارة بسبب بعض المخالفات، وفتح الباب أمام من يرغب في رئاسة النصر السعودي، ابتداء من اليوم الإثنين.

وجاء حل مجلس إدارة النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، في وقت سابق السبت، بسبب مخالفات إدارية ومالية، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السعودي السابق، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

وستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.