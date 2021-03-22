لجنة المسابقات تعلن تأجيلات هامة في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي عن تأجيلات هامة خلال الفترة المقبلة في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقرر تأجيل قمة الهلال والشباب ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي، وكذلك 3 مباريات أخرى تخص الفرق المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

وستنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا في الـ14 من إبريل القادم بنظام الدورة المجمعة، وتستمر حتى السابع من مايو المقبل، وستستضيف أندية الهلال والنصر والأهلي مباريات مجموعاتها في البطولة، فيما سيخوض الوحدة مباراة حاسمة في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات أمام القوة الجوية العراقي يوم 7 إبريل القادم.

ما هي تأجيلات الدوري السعودي

وكانت الجولة 26 في الدوري السعودي مقرر لها أيام 15 و16 و17 أبريل القادم، وتم تأجيل قمة الهلال والشباب إلى يوم الجمعة 7 مايو القادم، وستُلعب مباراة التعاون والأهلي في نفس اليوم.

فيما ستُقام مباراة النصر والفيصلي يوم 5 مايو، وكذلك مباراة الوحدة والاتفاق حال تأهل الأول إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وفي سياق آخر، قررت لجنة المسابقات كذلك إقامة مباراة الأهلي والرائد وقمة الاتحاد والهلال ضمن الجولة 25، ولقاء الاتحاد والباطن في الجولة 26 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة في جدة في المواعيد المحددة لها.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب، الذي خسر في الجولة الماضية 3 ـ 1 أمام التعاون.

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