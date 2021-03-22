وليد الفراج يؤكد: شخصية بارزة ستتقدم للترشح لمنصب رئيس نادي النصر

أعلن الإعلامي السعودي، وليد الفراج، أن هناك شخصية كبيرة ستتقدم بأوراق ترشحها لمنصب رئيس نادي النصر، عقب حل مجلس الإدارة أمس الإثنين.

وأكد الفرج من خلال برنامجه “الدوري مع وليد” الذي يذاع عبر قناة “إس بي سي”، إن شخصية كبيرة قررت التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النصر، قبل غلق باب الترشح في 26 مار الجاري.

ولم يكشف الإعلامي السعودي عن هوية الشخصية التي ستترشح لرئاسة النصر، لكن يبدو وأنها ستكون مفاجأة للشارع الرياضي النصراوي.

حل مجلس إدارة النصر

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت أمس الأحد حل مجلس الإدارة بسبب بعض المخالفات، وفتح الباب أمام من يرغب في رئاسة النادي، ابتداء من اليوم الإثنين.

وجاء حل مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، في وقت سابق السبت، بسبب مخالفات إدارية ومالية، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السابق، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيًا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

وستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.