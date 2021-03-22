إدارة الهلال السعودي تتفاوض “وديًا” مع أحد الرعاة قبل التصعيد للمحاكم

كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال السعودي أن الإدارة تتفاوض حاليًا حول تسوية مالية مع أحد شركاء النادي السابقين بعد إنهاء العلاقة التعاقدية قبل عدة أشهر، بسبب ظروف جائحة كورونا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن الشركة تخلفت عن دفع مبلغ 8 ملايين ريال لنادي الهلال، وقد جاءت كدفعات ومكافآت بطولات ملزمة في العقد المبرم بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الخلاف مع إدارة الهلال لم يصل إلى مرحلة التقاضي، إذ ما زالت المفاوضات والنقاشات تسير بشكل ودي حتى الآن.

الهلال يلغي عقد الشراكة

وكانت إدارة الهلال قد قامت إلغاء عقد الشراكة قبل نحو خمسة أشهر، بعد أن استمرت راعيًا للنادي الأزرق لمدة 14 شهرًا من توقيع الطرفين، على الرغم من أن العقد يمتد إلى خمسة أعوام.

وقامت إدارة الهلال بالتوقيع مطلع الموسم الرياضي الجاري مع شركة جديدة لتحل بدلًا من الشركة المُلغى عقدها على القميص الأزرق مع عدد من المزايا الإعلانية.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وإحراز 45 هدفا وتلقى 20 هدفًا.