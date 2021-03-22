صفقات ريال مدريد | خطوة واحدة تفصل دافيد ألابا عن تشكيلة زيدان

زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد اتفق بشكل مبدئي مع مدافع بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا، على انضمام النجم النمساوي إلى اللوس بلانكوس، في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد ألابا (28 عامًا) مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، حيث أعلن الدولي النمساوي مغادرته بشكل حر بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن وجهته التالية.

من جانبها، تسعى إدارة النادي الملكي أن يكون ألابا ضمن صفقات ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2021، تحسبًا لرحيل قائد الفريق سيرخيو راموس، أو شريكه في قلب الدفاع، الفرنسي رافاييل فاران.

ووفقًا لصحيفة “ABC” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيمنح ألابا راتب سنوي تبلغ قيمته 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون يورو كمكافأة انتقال، تقسم عليه وعلى والده ووكيل أعماله بيني زاهافي.

موقف ألابا من مستقبله ووضعه ضمن صفقات برشلونة

كنا قد ذكرنا من قبل، أن ألابا قد قرر مغادرة بايرن ميونخ بشكل حر خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد نهاية هذا الموسم 2020/21، حيث أعلن النجم النمساوي ذلك في مؤتمر صحفي في فبراير الماضي، لكنه لم يحدد ناديه الجديد بعد.

ويظل برشلونة الإسباني، وخصوصًا منذ وصول خوان لابورتا إلى رئاسة النادي الكتالوني من أكثر الطامحين في خدمات ألابا، وهو ما صرح به اللاعب نفسه أيضًا في أكثر من مناسبة: برغبته في تمثيل البارسا خلال مسيرته، غير أن اقتصاد البلوجرانا المتعثر يضع علامات استفهام حول إمكانية نجاح الصفقة.

موقف أندية الدوري الانجليزي من ألابا؟

يحظى ألابا باهتمام أندية الدوري الانجليزي الممتاز، وآخرها تشيلسي مع وصول المدرب الألماني توماس توخيل لتدريب الفريق، كما زعمت بعض الصحف البريطانية، أن المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بيب جوارديولا مهتم بضم الدولي النمساوي لحل مشاكل مركز الظهير الأيسر في الفريق.

ماذا قدم ألابا مع بايرن ميونخ هذا الموسم؟

خاض ألابا 35 مباراة في جميع البطولات مع بايرن ميونخ هذا الموسم؛ أحرز خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، ويقترب النجم النمساوي من الظفر بـ لقب الدوري الألماني لـ موسم 2020/21 رفقة العملاق البافاري، بعد الفوز ببطولة كأس العالم للأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم النمساوي يلعب في صفوف بايرن ميونخ منذ 10 أعوام، وخاض خلال تلك الفترة 421 مباراة بقميص البافاري وتمكن خلالها من تسجيل 33 هدفًا وصناعة 51 آخرين، كما حقق جميع البطولات الممكنة رفقة العملاق الألماني.

جدير بالذكر أن دافيد ألابا بحسب محيط اللاعب، يرغب في المشاركة في مركز وسط الملعب مع فريقه الجديد، لا قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، باعتباره المركز الذي يجد فيه راحته.

تابع آخر أخبار ريال مدريد مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا” اضغط هنا