الرئيس البولندي يكرم ليفاندوفسكي بأعلى أوسمة بلاده

منح الرئيس البولندي أندريه دودا النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين وسام “بولونيا ريستيتوتا”، الذي يعد واحدًا من أعلى الأوسمة في بولندا.

وجرى تكريم ليفاندوفسكي، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، على إنجازاته في كرة القدم والترويج لبولندا في الخارج.

وفي حفل أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، وصف الرئيس البولندي النجم ليفاندوفسكي بأنه “بطل رياضي وطني” وأشاد بالعمل الجاد الذي يقدمه كلاعب كرة قدم.

الرئيس البولندي يكرم ليفاندوفسكي

وأكد ليفاندوفسكي على الدور الذي يلعبه زملاؤه والمدربون وكذلك عائلته وأصدقائه، مؤكدًا تركيزه على التحديات المقبلة.

وقال ليفاندوفسكي 32/ عامًا/ الذي ساعد بايرن في الفوز بثلاثية الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إنه قد يفكر بعد فترة في الألقاب التي تحققت لكنه لا يزال في الوقت الحالي يشعر بالحماس لتحقيق المزيد.

ويتصدر ليفاندوفسكي حاليًا قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 35 هدفًا، وأصبح مؤخرًا ثاني أبرز هداف في تاريخ الدوري خلف جيرد مولر.

كذلك اقترب ليفاندوفسكي من الرقم القياسي الذي يحتفظ به مولر لفترة طويلة والمتمثل في تسجيل 40 هدفا خلال موسم واحد.

وخلال عشرة مواسم كاملة في الدوري الألماني، اعتلى ليفاندوفسكي منصة التتويج ثماني مرات، منها ست مرات مع بايرن ميونخ ومرتان مع بوروسيا دورتموند الذي لعب له بين عامي 2010 و2014.

وشارك ليفاندوفسكي في 116 مباراة مع المنتخب البولندي سجل خلالها 63 هدفًا، وهما رقمان قياسيان في تاريخ المنتخب.