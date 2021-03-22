شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤدي مرانه الرئيسي علي الأضواء الكاشفة في نيروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للسفر إلى نيروبي «الثلاثاء» استعداداً لمواجهة كينيا «الخميس» ضمن مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2022.

وتتوجه بعثة مصر إلى نيروبي «الثلاثاء» على متن الطائرة الخاصة التي ستقلهم إلى هناك.

ويؤدي الفريق مرانه الرئيسي «الأربعاء» تحت الأضواء الكاشفة على ملعب المباراة وطلب محمد بركات مدير المنتخب من مسؤولي السفارة المصرية في كينيا عدم السماح لوسائل الاعلام بحضور المران كاملاً والإكتفاء بحضور اول ربع ساعة فقط وهي المسموح بها من قبل الإتحاد الافريقي.

ويسعي منتخب مصر لتحقيق الفوز على كينيا في عقر داره والاقتراب من التأهل إلى بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 بنسبة كبيرة.