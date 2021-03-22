شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب الأولمبى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، إقامة قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل، والتى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب. وقرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب فى الرابعة عصر بعد غد، الأربعاء، بالملاعب الفرعية باستاد القاهرة الدولي.

ويترقب شوقي غريب معرفة المنتخبات والمدينة التى يقيم فيها الفريق قبل أن يبدأ مخاطبة نادي ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الريدز مع الفريق في الأولمبياد، بعدما وضع اسم صلاح ضمن قائمة مبدئية تضم 50 اسما تم إرسالها للجنة الأولمبية الدولية من أجل المشاركة في الأولمبياد.