شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الإداري بالزمالك يسافر إلى الجزائر 29 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر سفر أعضاء من الجهاز الإدارى للزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس قبل سفر الفريق بيومين استعداداً لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل فى الجولة الخامسة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وجاء قرار سفر عناصر من الجهاز الإدارى إلى الجزائر قبل سفر الفريق من أجل ترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريبات وتذليل أى عقبات قبل وصول البعثة.

واعتاد الجهاز الإدارى بالزمالك السفر قبل بعثة الفريق بأيام فى المباريات الخارجية بدورى أبطال أفريقيا للتأكد من ترتيبات المباراة، من فندق الإقامة وملاعب التدريب والاحتياطات الطبية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، فيما تسافر البعثة بطائرة خاصة قبل المباراة بيومين على أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح يوم المباراة.

من ناحية أخرى، كشف أحمد أبو الفتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، سبب استبعاده من معسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم، واستدعاء عبد الله جمعة بدلاً منه.

وقال أحمد فتوح، فى تصريحات للموقع الرسمي، إنه تعرض لوعكة صحية منذ يومين، عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد فى درجة الحرارة، وبناءً عليه لم يشارك فى مران المنتخب أمس واليوم، مشيرا إلى أنه خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على حالته، وجاءت نتيجتهما سلبية، وأنه سيحصل على راحة خلال الأيام المقبلة حتى يتعافى، وبناءً عليه هو خارج المواجهتين القادمتين للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر.

وأضاف ظهير أيسر الزمالك، أنه سينتظم فى مران الزمالك بشكل طبيعى عقب تعافيه من الإصابة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراتى دور المجموعات أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالى مع خسارة مولودية الجزائر امام الترجى التونسى فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجى التونسى الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.