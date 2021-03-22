شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يستعين بـ"الفوطة النارية" قبل الانضمام للمنتخب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر، لجلسة "الفوطة النارية" تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى التأهيل، لتجنب الإرهاق والإصابة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات الأمم الافريقية.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام للبعثة التى تغادر إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا.

وجاء هذا القرار بعد تعرض اللاعب أحمد فتوح لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا رغم سلبية مسحته التي اجراها بخلاف المسحة الرسمة للبعثة.

يذكر أن اللاعب لم يشارك في مران المنتخب أمس في أول تجمعه بعد عزل اللاعب داخل غرفته املا شفاءه من نزله البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر.