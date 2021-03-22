شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لاعب المصرى سبق مجدى عبد الغنى فى التسجيل بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد عبد الرحمن فوزى، لاعب فريق المصرى من رموز النادى البورسعيدى، والذى انضم له عام 1927، وكان عبد الرحمن فى البداية يلعب فى نادٍ يطلق عليه النيل، قام بتأسيسه، وبعد سنوات انتقل الى النادى المصرى .

وشارك مع المصرى فى أول مباراة عندما تغيب مهاجم الفريق الأساسى ليتم الاستعانة بعبد الرحمن فوزى ليشارك فى المباراة ويسجل هدفين .

التحق عبد الرحمن فوزى بالمدرسة السعيدية، ورآه حارس الأهلى السابق مصطفى كامل منصور، وأعجب بمستواه خلال مباريات فرق المدرسة، ورشحه للانضمام للأهلى، وبالفعل انضم للقلعة الحمراء لمدة عام، ثم عاد للمصرى مرة أخرى .

حصد عبد الرحمن فوزى اللقب الأول فى تاريخ النادى المصرى فى بطولة كأس السلطان حسين عام 1933 بالفوز على الأوليمبى بهدفين مقابل هدف، وفى العام التالى عندما حقق المصرى اللقب بالفوز على الأهلى بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

شارك مع المنتخب ببطولة كأس العالم التى أقيمت 1934، وفى مباراة المجر أحرز هدفين فى المباراة التى انتهت بنتيجة 4-2 للمنتخب المجرى، ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يسجل أهدافا فى كأس العالم.

انتقل اللاعب إلى الزمالك عام 1935، واستمر معه حتى عام 1947، وبعد الاعتزال اتجه للتدريب حيث تولى تدريب الزمالك والمنتخب، واكتشف الكثير من النجوم .