الامارات | بالصور.. مصرع راكبة أمواج ضربها البرق أثناء التدريب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مصرع راكبة أمواج ضربها البرق أثناء التدريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع قناة "روسيا اليوم" عن مصرع راكبة الأمواج السلفادورية كاترين دياز هيرنانديز البالغة 22 عاما عندما ضربها البرق في أثناء تدريباتها بالقرب من منزلها على شاطئ مدينة إل تونكو على ساحل المحيط الهادئ.

وقالت القناة: إن "هيرنانديز كانت تتدرب تحضيرا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقررة الصيف المقبل لكن البرق ضربها فلقيت حتفها على الفور".

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