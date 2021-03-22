شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بفرجاني ساسي لضم حمدو الهوني من الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في سرية تامة بدأ مسؤولو نادي الزمالك التحرك لضم حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي للتعاقد معه في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الزمالك خصوصا بعد تألق الهوني مع ناديه التونسي بشكل لافت للنظر الفترة الماضية

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك فان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ابدي اعجابه الشديد باللاعب حمدو الهوني واقترح التقاعدمعه لتدعيم صفوف الزمالك

وتلقي حمدو الهوني اكثر من عرض موخرا من أندية خليجية وأندية مصرية في مقدمتها النادي الاهلي وبيراميدز بالاضافة لعرض الزمالك

وفجر المصدر مفاجأة بأن إدارة الزمالك والجهاز الفني استعانوا بنجم الفريق فيرجاني ساسي صانع العاب الزمالك من اجل التوصل مع حمدو الهوني لاعب الترجي لاقناعه بالانضمام لنادي الزمالك

ويرتبط حمدو الهوني بصداقة قوية مع فرجاني ساسي.

وكشف المصدر أن الزمالك ينتظر موقف وقرار حمدو الهوني ومدي موافقته علي اللعب للزمالك من عدمه قبل التحرك في إجراءاتالتفاوض مع نادي الترجي من اجل ضم حمدو الهوني .

وعن أزمة الشرط الجزائي في عقد حمدوالهوني والمقدر بـ3.5 مليون يورو تقريبا أكد المصدر أن بعض مسؤولي الزمالك السابقين وعد بدعم الصفقة في حالة موافقة اللاعب

ووفقا لمصادر داخل صفوف الترجي التونسي فان حمدو الهوني يفكر جديا في خوض تجربة احتراف خارج تونس ورحب بالانضمام لأيمن القطبين في مصر الاهلي والزمالك الا انه اكد علي احترامه لتعاقده مع الترجي لضم حمدو الهوني

الترجي التونسي يمتلك عقد مستمر مع حمدو الهوني لمدة موسمين لكنه في الوقت نفسه لا يمانع في تسويقه وبيعه حالة توصله لاتفاقمرضي ماليا وفنيا للنادي واللاعب في آن واحد.

واختتم مصدرالزمالك ان الإدارة والجهاز الفني تنتظر عودة فيرجاني ساسي للاطمئنان منه علي قرار وموقف حمدو الهوني من الانضمامالي نادي الزمالك من عدمه

وعلمت « المصري اليوم» انه في حالة نجاح للزمالك التوصل لاتفاق مع حمدو الهوني وضمه رسميا الموسم المقبل فانه سيكون علي حساب المغربي حميد احداد الذي ظهر بمستوي فني متواضع للغاية

ويستعدالزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة قبل الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري ابطال أفريقيا