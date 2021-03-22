شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الإدارى بـ الزمالك يسافر إلى الجزائر لتجهيز الفندق وملاعب التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر سفر أعضاء من الجهاز الإداري لنادى الزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس قبل سفر الفريق بيومين استعداداً لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 اأبريل المقبل في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار سفر عناصر من الجهاز الإداري إلى الجزائر قبل سفر الفريق من أجل ترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريبات، لتذليل أي عقبات قبل وصول البعثة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر في ظل التمسك بآمال التأهل لدور الثمانية للبطولة الإفريقية التي حققها الفريق 5 مرات على مدار تاريخه.