شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الإدارى بـ الزمالك يسافر إلى الجزائر لتجهيز الفندق وملاعب التدريب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر سفر أعضاء من الجهاز الإداري لنادى الزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس قبل سفر الفريق بيومين استعداداً لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 اأبريل المقبل في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء قرار سفر عناصر من الجهاز الإداري إلى الجزائر قبل سفر الفريق من أجل ترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريبات، لتذليل أي عقبات قبل وصول البعثة.
ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر في ظل التمسك بآمال التأهل لدور الثمانية للبطولة الإفريقية التي حققها الفريق 5 مرات على مدار تاريخه.
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