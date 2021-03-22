شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تغيير اللائحة المالية للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي، الأحد، المهمة الرسمية للإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي من اجل تصحيح المسار بعدما تراجع ترتيب الفريق في جدول المسابقة الي المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

وتولي إيهاب جلال القيادة الفنية للإسماعيلي خلفاً للبوسني يوفيتش الذي تقدم بإستقالته بعد تعثره في تعديل وضع الفريق واستمرار تراجع النتائج علي يديه.

وطلب إيهاب جلال من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعديل اللائحة المالية للفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ويسعي إيهاب جلال لربط اللائحة الجديدة بوضع وترتيب الفريق في جدول المسابقة وعدم صرف مكافآت الفوز إلا كل أربع مباريات وبنظام مجموع النقاط حتي يتمكن الفريق من تعديل وضعه في جدول المسابقة.

ويقود إيهاب جلال مران الإسماعيلي الإثنين كأول مرة منذ توليه المهمة رسمياً خلفاً للبوسني يوفيتش.