شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية في مواجهة أسيوط في نصف نهائي بطولة دوري الصم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب الإسماعيلية للصم مع منتخب أسيوط، ويلتقي منتخبا الاسكندرية وكفر الشيخ في نصف نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من(16-23) مارس الجاري، على ملاعب نادي سينزو الرياضي ومركز شباب المينا بالغردقة.

وتصدر منتخب الإسماعيلية للصم المجموعة الثانية والتي ضمت محافظات (كفر الشيخ، المنيا، الشرقية) ليلتقي منتخب أسيوط ثاني المجموعة الاولي، فيما يلتقي منتخب الاسكندرية متصدر المجموعة الاولي والتي ضمت محافظات (أسيوط، القاهرة، الدقهلية)منتخب كفر الشيخ صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية وذلك غدا الثلاثاء ٢٢مارس علي ملعب مركز شباب المينا بالغردقة.

ومن المقرر ان تقام المباراة النهائية للبطولة في نفس توقيت نهائي بطولة دوري منتخبات كرة السلة بنات في حفل مجمع للبطولتين بالمركز الأوليمبي بالمعادي يوم الجمعة 26 مارس.

وتم تقسيم الفرق ال١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات (أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة) وصعد منها منتخبا أسيوط وكفر الشيخ والتي أقيمت بمحافظة البحر الأحمر، وضمت المجموعة الثانية منتخبات (المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح) وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية وأقيمت منافساتها بمحافظة المنيا، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات (القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية) وصعد منها منتخبا القاهرة والاسماعيلية وأقيمت منافساتها بمحافظة القاهرة، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات (الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الفيوم) وصعد منها منتخبا الشرقية والدقهلية وأقيمت منافساتها بمحافظة مطروح.

يذكر ان الفرق ال١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالإسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ 8 في النسخة السابقة.