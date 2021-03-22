شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يطلب تقريرا عن اللاعبين استعدادًا للمريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من الجهاز المعاون تقرير عن الفترة الماضية التى تواجد خلالها المدرب فى جنوب إفريقيا وذلك للاطمئنان على سير الأمور بعد عودة الفريق للتدريبات استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقررة يوم 2 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعود الأهلى اليوم لخوض التدريبات بعد راحة سلبية عدة أيام فى بداغية رحلة الاستعداد لمباراة المريخ السودانى المُقرر لها يوم 2 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

يأتى خوض الأهلى للتدريبات بعد راحة حصل عليها الفريق منذ العودة للقاهرة فجر الأربعاء الماضى قادماً من الكونغو عقب الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويستهل الجهاز الفنى للأهلى مران اليوم بجلسة يتم خلالها وضع خطة الاستعداد للفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، حيث ينتظر الأهلى مباريات قوية للغاية فى أبريل المقبل فى الدورى المحلى وبطولة دورى أبطال أفريقيا.