شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسي الدولي يتنظم فى تدريبات الزمالك 30 مارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة في تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجاري عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.
وفي نفس الوقت سينتظم ثلاثي الزمالك في المنتخب الأولمبي «أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل» في تدريبات الفريق يوم 30 مارس أيضا عقب انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي المقام في الفترة الحالية في إطار استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.
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