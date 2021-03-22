شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته لموقعة المريخ فى إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته على ملعبه استعدادًا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 2 إبريل المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وتواصل موسيمانى مع مساعديه للاطمئنان على أحوال الفريق وطلب تسجيلات لمباريات المريخ السودانى لدراسة المنافس جيدًا لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

فيما طلبت لجنة التخطيط بالنادى من على معلول الظهير الأيسر للفريق، الحضور بتقرير طبى من المنتخب التونسى يتضمن طبيعة الإصابة والمدة التى يحتاجها للعلاج وأسباب الانتكاسة الجديدة التى تعرّض لها معلول مؤخرًا ليتأكد غيابه قرابة الشهر، وفقًا لتصريحات طبيب منتخب تونس، سهيل الشملى، وترغب لجنة التجديد فى حل لغز تجدد الإصابات داخل الأهلى ولمعلول تحديدًا، خاصة أن اللاعب يعتبر أحد العناصر الأساسية داخل الأهلى وغيابه لفترة طويلة كان له تأثير سلبى على الفريق.